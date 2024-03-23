برك الدماء خارج القاعة.. لجنة التحقيق الروسية تنشر أول فيديو من موقع هجوم موسكو

قامت لجنة التحقيق الروسية بنشر أول فيديو من موقع الهجوم الذي شنّه أمس الجمعة مسلحون على قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو.



وأسفر الهجوم الذي أعلن تنظيم "داعش خراسان" تبنيه عن مقتل أكثر من 60 شخصا وفق مصادر رسمية، بينما قالت وسائل إعلام روسية إنه أوقع 62 قتيلا.



ونقلت وكالات أنباء روسية عن لجنة التحقيق قولها في بيان ان فحص جثث المتوفين لا يزال جاريا، كما ان عدد الضحايا يمكن أن يرتفع.

لجنة التحقيق الروسية تنشر أول فيديو من موقع هجوم كروكوس | #سوشال_سكاي pic.twitter.com/VUrqqFd1vt — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) March 23, 2024 Advertisement

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت محادثات مع مسؤولي إنفاذ القانون والإنقاذ بعد الهجوم الدامي.



ونقلت وكالات أنباء روسية عن الكرملين قوله إن بوتين تلقى تقارير من رئيس أجهزة الأمن، ولجنة التحقيق، والحرس الوطني، ومن وزراء الداخلية والصحة وحالات الطوارئ.



وأظهرت لقطات مصورة مسلحين يطلقون النار على أفراد أسفل ما بدا وكأنه لافتة للدخول إلى قاعة "كروكس سيتي"، وشوهد أيضا أشخاص يرقدون بلا حراك وسط برك الدماء خارج القاعة.



وذكرت وسائل إعلام روسية أن طائرات هليكوبتر حاولت إخماد النيران وإجلاء نحو 100 شخص من الطابق السفلي، وقالت وكالة الإعلام الروسية إن سقف المبنى انهار.(سكاي نيوز)



