القوات الأميركية اشتبكت ودمرت مسيّرات في مناطق الحوثيين في اليمن

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم السبت، ان القوات الأميركية اشتبكت ودمرت بنجاح أربع طائرات مسيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.وأضافت القيادة "الحوثيون أطلقوا 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق خاضعة لسيطرتهم في اليمن باتجاه البحر الأحمر".وتابعت: "لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار من قبل التحالف الذي تقوده أميركا أو السفن التجارية".وأشار بيان القيادة المركزية إلى تنفيذ "ضربات دفاعا عن النفس ضد 3 منشآت تخزين تحت الأرض في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن".وخلال جلسة استماع في الكونغرس، أمس الجمعة، أكدت نائبة وزير الدفاع سيليست والاندر أن الحوثيين يسعون إلى عرقلة الطرق التجارية الدولية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنهم نفذوا لا يقل عن 50 هجوما منذ الخريف.ويقوم المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران بشن هجمات على السفن التي يزعمون أنها مرتبطة بإسرائيل، وذلك في إطار تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة على حد قولهم.(سكاي نيوز)