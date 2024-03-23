الاستخبارات الأميركية حذرت من نشاط لداعش داخل روسيا.. إليكم التفاصيل

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أكدت تقارير استخباراتية أميركية حديثة أن جماعة داعش خراسان الإرهابية، وهي فرع من تنظيم داعش تعمل بشكل نشط في أفغانستان وباكستان وإيران وكانت نشطة أيضا داخل روسيا، حسبما قال مسؤولان أميركيان لصحيفة واشنطن بوست.وقالت السفارة الأميركية في موسكو في 7 آذار الجاري إنها "تراقب التقارير التي تفيد بأن المتطرفين لديهم خططا وشيكة لاستهداف التجمعات الكبيرة" في العاصمة الروسية، "لتشمل الحفلات الموسيقية"، وحثت المواطنين الأميركيين على تجنبها.وقال المسؤولون الأميركيون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم إن التحذير استند جزئيًا إلى تقارير استخباراتية حول نشاط محتمل لتنظيم داعش داخل روسيا.مكان شهير للحفلات الموسيقيةوذكرت وكالات الأنباء الروسية الرسمية أن عدة مسلحين فتحوا النار ليلة الجمعة في قاعة مدينة كروكوس، وهو مكان شهير للحفلات الموسيقية على مشارف موسكو حيث أسفر الحادث عن إصابة ومقتل عشرات الأشخاص واشتعلت النيران في المبنى، في الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في روسيا منذ أكثر من عقد تقريبا.واقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، الطابق الأرضي من قاعة مدينة كروكوس وفتحوا النار من أسلحة آلية.وأضافت ريا نوفوستي: أن المهاجمين بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران، واستلقى الناس في القاعة على الأرض هرباً من إطلاق النار، وبقوا هناك لمدة 15-20 دقيقة، وبعد ذلك بدأوا بالزحف للخروج وتمكن الكثيرون من الخروج".وتظهر مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على قنوات Telegram الروسية أربعة رجال يرتدون ملابس مموهة يدخلون قاعة رخامية كبيرة ومسلحون يطلقون النار في قاعة الحفلات الموسيقية، التي يغطيها الدخان. وتظهر مقاطع أخرى عشرات الجثث ملقاة على المقاعد أو على الأرض ونيران كبيرة تندلع من سطح المبنى.وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الرسمية نقلا عن خدمات الطوارئ أن سقف مكان الحفل انهار جزئيا ووصلت مساحة الحريق إلى 3000 متر مربع.وأظهر أحد مقاطع الفيديو المصورة مطلق النار وهو يطلق النار لمدة دقيقة كاملة من مسافة قريبة على مجموعة من الأشخاص المحاصرين في أحد المداخل. (العربية)