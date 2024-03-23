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عربي-دولي

مسيرة أوكرانية تستهدف مصفاة نفط روسية.. حريق كبير وصعوبة في الاطفاء

Lebanon 24
23-03-2024 | 00:57
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اندلع حريق في مصفاة كويبيشيف النفطية في منطقة سامارا الروسية بعد سقوط طائرة مسيرة في المنطقة صباح اليوم السبت، وفق ما قالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن خدمات الطوارئ.

وأضافت الوكالة أنه لم تقع أي إصابات وأن رجال الإطفاء يكافحون الحريق في المصفاة المملوكة لشركة روسنفت، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا.
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واستهدفت أوكرانيا عددا من مصافي التكرير الروسية بهجمات بطائرات مسيرة، ما أدى في كثير من الأحيان إلى تعطيل عملها.

وكانت أوكرانيا تعرضت الجمعة لقصف واسع النطاق أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وانقطاع شديد للتيار الكهربائي، بينما أقرّ الكرملين بأنّ روسيا "في حالة حرب" في أوكرانيا، بعدما واظبت موسكو على استخدام عبارة "عمليّة عسكريّة خاصّة" للإشارة إلى الهجوم الذي شنّته على جارتها قبل أكثر من عامين.

وليل الخميس الجمعة، استهدف قصف روسي كثيف شبكة الطاقة الأوكرانية. وأكّد الجيش الروسي أنه أتى ردّاً على الهجمات الأخيرة على مناطق عند الحدود مع أوكرانيا.

وأفادت السلطات الوطنية والمحلية في أوكرانيا بمقتل خمسة أشخاص وإصابة حوالي عشرين آخرين في منطقتي خميلنيتسكي (غرب) وزابوريجيا (جنوب).

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي المسائي "الإرهاب الروسي ممكن اليوم فقط لأننا لا نملك ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة، أو، لنكون صادقين، لأنه لا توجد إرادة سياسية كافية لتوفيرها".
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