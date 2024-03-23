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عربي-دولي

ارتدوا ملابس مموهة.. فيديو يرصد لحظة إطلاق المسلحين النار داخل مسرح قرب موسكو

Lebanon 24
23-03-2024 | 01:43
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تم تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وثق لحظة إطلاق النار داخل قاعة حفلات موسيقية قرب العاصمة موسكو والذي راح ضحيته 60 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من مائة آخرين.

وأظهر أحد المقاطع أشخاصا بزي عادي يدخلون قاعة المسرح قبل أن يطلقوا النار على الحاضرين، فيما أظهر فيدو آخر أعمدة الدخان تتصاعد من مبنى المسرح وألسنة النيران تلتهمه.
 
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وذكرت وسائل إعلام روسية أن سقف "قاعة مدينة كروكوس" اجتاحته النيران بكامله تقريبًا ولا يزال الناس بالداخل.
 
 

ملابس مموهة
وبحسب وسائل إعلام روسية، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" وفتحوا النار من أسلحة آلية.

وأضافت: "بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران.

استلقى الناس في القاعة على الأرض هربا من إطلاق النار، لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وبعد ذلك بدأوا في الزحف للخروج. وتمكن كثيرون من الخروج.

وأفادت عدة وسائل إعلام روسية أخرى عن إطلاق النار، وقالت إن النيران اشتعلت في القاعة. وأظهر مقطع مصور بث على قنوات تطبيق المراسلة الروسية أعمدة ضخمة من الدخان الأسود تتصاعد فوق المبنى. (العربية)

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