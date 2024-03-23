إرجاء التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة.. اليكم الموعد الجديد

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تأجّل تصويت، كان مقرّراً اليوم السبت في مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار جديد يُطالب بوقف إطلاق نار "فوري" في غزّة، حتّى يوم الإثنين، في محاولة لتجنّب فشل آخَر بعد استخدام روسيا والصين الجمعة حقّهما في النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار أميركي، بحسب ما قالت مصادر دبلوماسيّة.وأوضحت المصادر أنّ هذا الإرجاء تقرّر للسماح بإجراء مزيد من المناقشات حول مشروع القرار البديل هذا، الذي أعدّه عدد من الأعضاء غير الدائمين في المجلس.واستخدمت روسيا والصين الجمعة الفيتو في مجلس الأمن ضدّ مشروع قرار أميركي يؤيّد الدعوة إلى وقف إطلاق نار بين حركة حماس وإسرائيل.وبعد هذا الرفض للنص الأميركي، كان مقرراً أن يتمّ السبت طرح مشروع قرار بديل للتصويت، يرعاه ثمانية أعضاء غير دائمين في المجلس (الجزائر، مالطا، موزمبيق، غويانا، سلوفينيا، سيراليون، سويسرا والاكوادور).وهذا المشروع "يحضّ على وقف نار إنساني فوري لشهر رمضان... يقود إلى وقف دائم للنار" والإفراج "غير المشروط" عن الرهائن وإزالة "كل العقبات" أمام المساعدات الإنسانية، وفق آخِر نسخة منه اطّلعت عليها فرانس برس.