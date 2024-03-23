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عربي-دولي
إحذروا تاريخ 8 نيسان.. كسوف الشمس يهدد بانقطاع شبكات الهاتف الخلوي!
Lebanon 24
23-03-2024
|
02:15
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من المتوقع حصول كسوف كلي للشمس في 8 نيسان المُقبل، وهذا الأمر يتحمس له ملايين الأشخاص، ومع ذلك، يحذر الخبراء من أنه مع احتشاد الحشود لمشاهدة هذه الظاهرة، قد تتعطل الشبكات الخلوية، مما يضع ضغطًا شديدًا على البنية التحتية للشبكة.
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وتم التحقق من صحة المخاوف بشأن خدمة الشبكة من قبل قسم أركنساس لإدارة الطوارئ في أميركا، الذي قال: "كجزء من تخطيطنا، كان فريق الاتصالات لدينا يراقب المشكلات المحتملة المتعلقة بتغطية الهاتف الخلوي" ومع سفر المزيد من الأشخاص إلى الولاية، "من المتوقع أن تتأثر اتصالات الهاتف الخلوي، ويتم العمل على معالجة القيود المفروضة، وتقليل أي تأثير محتمل على خدمات الاتصالات من خلال التعاون الوثيق مع شركائنا وتنفيذ التدابير المناسبة."
ومنذ الكسوف الأخير عام 2017، يعمل مزودو الشبكات الخلوية على تحصين شبكاتهم، على سبيل المثال، قامت شركة T-Mobile بزيادة استثماراتها في تقوية الشبكة بنسبة تزيد عن 30% خلال العامين الماضيين لتقليل انقطاع الخدمة، وفقًا لما ذكرته صحيفة Mirror.
وصرح أولف إيوالدسون، رئيس قسم التكنولوجيا، أن الشركة "تعمل جنبًا إلى جنب مع سلطات الولاية والسلطات المحلية لمعالجة الزيادة المتوقعة في حركة مرور الشبكة لضمان الاتصال السلس للجميع."
وقال فيل كولمان، مدير مبيعات التجزئة بالمنطقة في AT&T: "نحن نعلم أنه خلال كسوف الشمس الأخير واجهنا بعض المشكلات في الشبكة حيث كان الناس يواجهون صعوبة في التواصل أو إرسال رسائل نصية أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الكثير تغير منذ ذلك الحين" ، بحسب قناة KTBS.
وأضاف أيضًا أن شبكات 5G الحالية أكثر ملاءمة للتعامل مع مثل هذا الضغط على الشبكة مقارنة بشبكات 4G المستخدمة في عام 2017. (البوابة)
عربي-دولي
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