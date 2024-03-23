Advertisement

عربي-دولي

"خطة هجوم إلكتروني" روسي على ألمانيا.. غوغل كشفها

Lebanon 24
23-03-2024 | 02:31
A-
A+
Doc-P-1178190-638467795972386622.png
Doc-P-1178190-638467795972386622.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نبهت وكالة ألمانية لمكافحة الاختراق الإلكتروني وباحثون أمنيون يعملون لدى شركة ألفابت المالكة لغوغل إلى أن مخترقين متمرسين مرتبطين بالمخابرات الروسية استهدفوا الشهر الماضي عدة أحزاب سياسية ألمانية بهدف التسلل إلى شبكاتها وسرقة بياناتها.
Advertisement

وفي تقرير نُشر أمس الجمعة، قالت وحدة (مانديانت) التابعة لشركة ألفابت إنها رصدت محاولة من جانب جماعة (إيه.بي.تي29) للاختراق الإلكتروني لخداع "شخصيات سياسية ألمانية مهمة" لحملها على فتح رسالة بريد إلكتروني في شكل دعوة لحضور حفل عشاء في الأول من آذار ، يستضيفه الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهو حزب سياسي ينتمي إلى يمين الوسط في ألمانيا.

وتقول أجهزة المخابرات الغربية إن جماعة (إيه.بي.تي29) تعمل بالوكالة عن المخابرات الخارجية الروسية.

وأصدرت وكالة (بي.إس.آي) الألمانية لمكافحة الاختراق الإلكتروني تحذيرا اطلعت عليه رويترز بخصوص الواقعة نفسها، قائلة إن المخترقين المدعومين من الدولة كانوا يستهدفون الأحزاب السياسية الألمانية في محاولة لضمان الوصول إلى شبكاتها على المدى الطويل والتسلل إلى بياناتها.

وقال الاتحاد الديمقراطي المسيحي في بيان إنه تعرض منذ فترة طويلة لهجمات إلكترونية من جهات محلية وأجنبية.

ولم يقدم التحذير مزيدا من التفاصيل عن الجهة التي قد تكون مسؤولة عن الهجمات، ولم يقدم هو ولا وحدة (مانديانت) تفاصيل عن الأشخاص المستهدفين على وجه التحديد. ولم ترد وكالة (بي.إس.آي) بعد على طلب للتعليق.(سكاي نيوز)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:51 | 2024-03-23
05:38 | 2024-03-23
05:23 | 2024-03-23
05:08 | 2024-03-23
05:03 | 2024-03-23
04:52 | 2024-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24