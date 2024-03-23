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عربي-دولي
"خطة هجوم إلكتروني" روسي على ألمانيا.. غوغل كشفها
Lebanon 24
23-03-2024
|
02:31
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نبهت وكالة ألمانية لمكافحة الاختراق الإلكتروني وباحثون أمنيون يعملون لدى شركة ألفابت المالكة لغوغل إلى أن مخترقين متمرسين مرتبطين بالمخابرات الروسية استهدفوا الشهر الماضي عدة أحزاب سياسية ألمانية بهدف التسلل إلى شبكاتها وسرقة بياناتها.
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وفي تقرير نُشر أمس الجمعة، قالت وحدة (مانديانت) التابعة لشركة ألفابت إنها رصدت محاولة من جانب جماعة (إيه.بي.تي29) للاختراق الإلكتروني لخداع "شخصيات سياسية ألمانية مهمة" لحملها على فتح رسالة بريد إلكتروني في شكل دعوة لحضور حفل عشاء في الأول من آذار ، يستضيفه الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهو حزب سياسي ينتمي إلى يمين الوسط في ألمانيا.
وتقول أجهزة المخابرات الغربية إن جماعة (إيه.بي.تي29) تعمل بالوكالة عن المخابرات الخارجية الروسية.
وأصدرت وكالة (بي.إس.آي) الألمانية لمكافحة الاختراق الإلكتروني تحذيرا اطلعت عليه رويترز بخصوص الواقعة نفسها، قائلة إن المخترقين المدعومين من الدولة كانوا يستهدفون الأحزاب السياسية الألمانية في محاولة لضمان الوصول إلى شبكاتها على المدى الطويل والتسلل إلى بياناتها.
وقال الاتحاد الديمقراطي المسيحي في بيان إنه تعرض منذ فترة طويلة لهجمات إلكترونية من جهات محلية وأجنبية.
ولم يقدم التحذير مزيدا من التفاصيل عن الجهة التي قد تكون مسؤولة عن الهجمات، ولم يقدم هو ولا وحدة (مانديانت) تفاصيل عن الأشخاص المستهدفين على وجه التحديد. ولم ترد وكالة (بي.إس.آي) بعد على طلب للتعليق.(سكاي نيوز)
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