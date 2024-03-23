18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وسع التفويض الممنوح له.. الوفد الإسرائيلي توجه للدوحة لاستئناف محادثات غزة
Lebanon 24
23-03-2024
|
03:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي وسع التفويض الممنوح لوفد التفاوض الإسرائيلي في الدوحة، برئاسة مدير الموساد ديفيد برنياع ومنحه صلاحيات إضافية محدودة.
ووصل الوفد الإسرائيلي ليل الجمعة إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك لاستئناف المحادثات في إطار مفاوضات إطلاق الأسرى ووقف النار في غزة.
Advertisement
وتعد هذه الزيارة الثانية خلال أسبوع لرئيس الموساد إلى قطر.
وذكر موقع "واينت" أن قرار توسيع الصلاحيات جاء بعدما حذر رئيس الشاباك رونان بار واللواء نيتسان ألون من عدم إحراز تقدم، إذا لم يتم توسيع التفويض.
ولفت الموقع إلى أن مجلس الحرب قرر توسيعا محدودا للتفويض قبيل مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى قطر حيث من المقرر أن يجتمع مع رئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل الثاني ووزير المخابرات المصري عباس كمال.
ونقل "واينت" عن مصادر قولها إن "المفاوضات لا تشير إلى حدوث انفراجة.. لا يزال الطريق طويلا ومعقدا، لكن من المؤكد أن هناك تقدما". وأضافت المصادر: "كان هناك اقتراح من حماس غير مقبول على الإطلاق. وكان هناك رد إسرائيلي غير مقبول بالنسبة لحماس. المفاوضات كانت تهدف إلى تقليص الفجوات.. لا يزال الطريق طويلا، وستكون هناك المزيد من الأزمات.. التقدم، حتى لو لم يكن كبيرا، سيستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي وصل بزيارة سريعة أخرى إلى إسرائيل، التقى أمس الجمعة أعضاء حكومة الحرب، ودعاهم إلى "إعطاء فرصة حقيقية للمفاوضات"، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ بلينكن أن إسرائيل تعتزم شن حملة عسكرية على مدينة رفح بجنوب غزة حتى من دون تأييد واشنطن. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن خلية متورطين بـ"إغتيال" في جنوب لبنان.. هذه هويات أفرادها!
Lebanon 24
مفاجأة عن خلية متورطين بـ"إغتيال" في جنوب لبنان.. هذه هويات أفرادها!
06:42 | 2024-03-22
22/03/2024 06:42:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار جداً عن الرواتب.. ترقبوا ما سيجري قريباً!
Lebanon 24
خبرٌ سار جداً عن الرواتب.. ترقبوا ما سيجري قريباً!
15:31 | 2024-03-22
22/03/2024 03:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنهيارات" بسبب "حزب الله".. ماذا يحدث داخل منطقة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
"إنهيارات" بسبب "حزب الله".. ماذا يحدث داخل منطقة إسرائيليّة؟
15:00 | 2024-03-22
22/03/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة تخصّ "حماس".. إقرأوا ماذا كشف آخر إستطلاع!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة تخصّ "حماس".. إقرأوا ماذا كشف آخر إستطلاع!
11:00 | 2024-03-22
22/03/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ختم معمل شوكولا بالشمع الأحمر.. نتائج العيّنات شكّلت مفاجأة كبيرة
Lebanon 24
ختم معمل شوكولا بالشمع الأحمر.. نتائج العيّنات شكّلت مفاجأة كبيرة
07:57 | 2024-03-22
22/03/2024 07:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:51 | 2024-03-23
هجوم موسكو: صورة لأحد المنفذين.. وسيارة رينو استقلها المسلحون
05:38 | 2024-03-23
آخر ما توصلت إليه تحقيقات هجوم موسكو.. المُشتبه بهم كان لديهم "جهات اتصال" في أوكرانيا
05:23 | 2024-03-23
الأسد معزياً بوتين: ماضون في حربنا المشتركة ضد الإرهاب
05:08 | 2024-03-23
لتجديد الدعوة لوقف النار في غزة.. غوتيريش يصل مطار العريش
05:03 | 2024-03-23
بعد اتهامه بـ"تجريد صحفيين وعاملين بالشفاء من ملابسهم".. هكذا رد الجيش الاسرائيلي
04:52 | 2024-03-23
الحصيلة ارتفعت: أعداد قتلى هجوم موسكو تلامس الـ 100.. واعتقال 11 شخصاً
فيديو
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
23/03/2024 12:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
04:27 | 2024-03-22
23/03/2024 12:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:26 | 2024-03-20
23/03/2024 12:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24