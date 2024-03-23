Advertisement

عربي-دولي

من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية.. دول أوروبية تتفق على العمل

Lebanon 24
23-03-2024 | 03:13
A-
A+
Doc-P-1178198-638467822847880869.jpeg
Doc-P-1178198-638467822847880869.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتفقت 4 دول أوروبية على العمل سويا من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الجمعة، عقب اجتماع للمجلس الأوروبي في بروكسل، إن إسبانيا اتفقت مع زعماء أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
Advertisement

وتوقع سانشيز أن يتم الاعتراف خلال الفترة التشريعية الحالية، التي بدأت العام الماضي وتستمر لـ 4 سنوات.

وقال للصحفيين إنه تم التوصل إلى الاتفاق بعد اجتماعه مع نظرائه الأيرلندي والمالطي والسلوفيني على هامش اجتماع المجلس، صباح الجمعة.

وجاء في بيان مشترك بعد الاجتماع: "نحن متفقون على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة هو من خلال تنفيذ حل الدولتين، حيث تعيش الدولتان الإسرائيلية والفلسطينية جنبا إلى جنب، في سلام وأمن".
ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، بحسب الصحيفة الإسرائيلية ذاتها.

وتزايدت الدعوات لقيام دولة فلسطينية مستقلة مؤخرا، بعد أن اتفقت دول عربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في إسبانيا في نوفمبر، على أن مبدأ حل الدولتين هو "الحل الوحيد" للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

والشهر الماضي، أكدت الولايات المتحدة أنها تسعى بنشاط لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع ضمانات أمنية لإسرائيل، وأنها تستكشف الخيارات مع الشركاء في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في تصريحات: "نسعى بنشاط إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية حقيقية لإسرائيل؛ لأننا نعتقد أن هذا هو أفضل وسيلة لتحقيق السلام والأمن الدائمين لإسرائيل والفلسطينيين والمنطقة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:51 | 2024-03-23
05:38 | 2024-03-23
05:23 | 2024-03-23
05:08 | 2024-03-23
05:03 | 2024-03-23
04:52 | 2024-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24