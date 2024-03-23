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عربي-دولي
من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية.. دول أوروبية تتفق على العمل
Lebanon 24
23-03-2024
|
03:13
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اتفقت 4 دول أوروبية على العمل سويا من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الجمعة، عقب اجتماع للمجلس الأوروبي في بروكسل، إن إسبانيا اتفقت مع زعماء أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
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وتوقع سانشيز أن يتم الاعتراف خلال الفترة التشريعية الحالية، التي بدأت العام الماضي وتستمر لـ 4 سنوات.
وقال للصحفيين إنه تم التوصل إلى الاتفاق بعد اجتماعه مع نظرائه الأيرلندي والمالطي والسلوفيني على هامش اجتماع المجلس، صباح الجمعة.
وجاء في بيان مشترك بعد الاجتماع: "نحن متفقون على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة هو من خلال تنفيذ حل الدولتين، حيث تعيش الدولتان الإسرائيلية والفلسطينية جنبا إلى جنب، في سلام وأمن".
ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، بحسب الصحيفة الإسرائيلية ذاتها.
وتزايدت الدعوات لقيام دولة فلسطينية مستقلة مؤخرا، بعد أن اتفقت دول عربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في إسبانيا في نوفمبر، على أن مبدأ حل الدولتين هو "الحل الوحيد" للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
والشهر الماضي، أكدت الولايات المتحدة أنها تسعى بنشاط لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع ضمانات أمنية لإسرائيل، وأنها تستكشف الخيارات مع الشركاء في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في تصريحات: "نسعى بنشاط إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية حقيقية لإسرائيل؛ لأننا نعتقد أن هذا هو أفضل وسيلة لتحقيق السلام والأمن الدائمين لإسرائيل والفلسطينيين والمنطقة".
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