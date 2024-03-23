داعش خراسان.. لهذا السبب هاجم موسكو

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تبنى تنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في موسكو وأدى إلى مقتِل أكثر من 62 شخصاً وإصابة 146 بجروح في إطلاق نار أعقبه حريق ضخم مساء أمس الجمعة في قاعة للحفلات الموسيقيّة بضواحي العاصمة الروسيّة.وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة لديها معلومات تؤكد ما أعلنه تنظيم داعش خراسان عن مسؤوليته عن واقعة إطلاق النار التي شهدها حفل موسيقي قرب موسكو، فيما نقلت وسائل إعلام روسية عن متحدث باسم لجنة التحقيق في موسكو قوله إن من السابق لأوانه التحدث عن مصير المهاجمين.ما هو تنظيم "داعش- خراسان"؟داعش-خراسان والذي يعرف باسم (ISIS-K) هو فرع للتنظيم الإرهابي الذي ظهر لأول مرة في سوريا والعراق. في حين أن المنتسبين يشتركون في إيديولوجيته وتكتيكاته.ويأتي اسم التنظيم "خراسان"، من اصطلاحها للمنطقة التي تشمل أفغانستان وباكستان.تأسس تنظيم داعش خراسان في عام 2015 على يد أعضاء ساخطين من "طالبان". وشهدت الجماعة انخفاضا في عدد مقاتليها إلى النصف تقريبا، أي قرابة 2000 مقاتل، بحلول عام 2021 نتيجة لمزيج من الغارات الجوية الأميركية و"الكوماندوز" الأفغانية التي قتلت العديد من قادتها، حسب صحيفة "نيويورك تايمز".وبرز اسم الجماعة بعد وقت قصير من إطاحة "طالبان" بالحكومة الأفغانية سنة 2021. وأثناء الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان، نفذ التنظيم تفجيرا انتحاريا في المطار الدولي بكابول في آب 2021، أدى إلى مقتل 13 جنديا أميركيا وما يصل إلى 170 مدنيا.رفع الهجوم مكانة التنظيم، وبات تهديدا كبيرا لقدرة "طالبان" على الحكم في أفغانستان. ومنذ ذلك الحين، تخوض "طالبان" معارك ضارية ضد "داعش خراسان" في أفغانستان.وفي منشور على حسابه الرسمي على تلغرام في كانون الثاني الماضي، قال تنظيم "داعش خراسان" إنه كان وراء هجوم أدى إلى مقتل 84 شخصا في كرمان بإيران، خلال موكب تأبيني لقاسم سليماني الذي قُتل بغارة أميركية بطائرة بدون طيار في عام 2020.وهدد التنظيم إيران مرات عديدة، وأعلن مسؤوليته عن عدة هجمات هناكلماذا تسعى "داعش خراسان" لمهاجمة روسيا؟يقول كولين بي كلارك، محلل مكافحة الإرهاب في مجموعة "سوفان"، وهي شركة استشارات أمنية مقرها نيويورك: "لقد كان تنظيم داعش ولاية خراسان يركز اهتمامه على روسيا على مدى العامين الماضيين، وكثيرا ما ينتقد الرئيس فلاديمير بوتين في دعايته لتدخله في أفغانستان والشيشان وسوريا.ويشير الهجوم إلى تصعيد ملحوظ في عمليات داعش-خراسان، ما يؤكد عداء الجماعة تجاه روسيا والرئيس فلاديمير بوتين. ويرتبط أحد الأسباب وراء استهداف داعش-خراسان لروسيا بالتدخلات العسكرية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا.(العربية)