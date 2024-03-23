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عربي-دولي

هجوم موسكو: اعتقال اثنين من المُشتبه بهم.. وأطفال بين القتلى

Lebanon 24
23-03-2024 | 04:24
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أوردت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الرعاية الصحية المحلية، اليوم السبت، أن 3 أطفال كانوا ضمن قتلى هجوم استهدف قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من العاصمة موسكو أمس الجمعة.

ولقي ما لا يقل عن 93 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين عندما فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو أمس الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.
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وذكرت وسائل إعلام روسية أن انفجارا ثانيا وقع داخل المبنى، كما أشارت تقارير إلى أن بعض المسلحين تحصنوا داخل المكان.

وبدأ إطلاق النار على ما يبدو خلال حفل موسيقي لفرقة (بيكنيك).

أولى الاعتقالات
وقال ألكسندر خينشتين، العضو في مجلس النواب الروسي على تيليغرام، اليوم السبت، إن اثنين من المشتبه ضلوعهم في تنفيذ هجوم قرب موسكو أسفر عن سقوط قتلى ومصابين تم اعتقالهما في منطقة بريانسك الروسية بعد مطاردة بالسيارات.

وأضاف أن مشتبها بهم آخرين فروا على الأقدام إلى غابة قريبة.

مسؤولية داعش
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي عبر تلغرام مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو.

وقال التنظيم في بيان نشره على تلغرام إن مقاتليه "هاجموا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو". (سكاي نيوز)

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