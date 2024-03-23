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عربي-دولي
لقب بأحد "الأسود الحضرية" للتنظيم.. تعرّفوا إلى زعيم داعش خراسان (صور)
Lebanon 24
23-03-2024
|
04:35
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تبنى تنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في موسكو وأدى إلى مقتِل أكثر من 93 شخصاً وإصابة 146 بجروح في إطلاق نار أعقبه حريق ضخم مساء أمس الجمعة في قاعة للحفلات الموسيقيّة بضواحي العاصمة الروسيّة.
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من هو زعيم التنظيم؟
عينت قيادة تنظيم داعش في حزيران 2020، شهاب المهاجر، والمعروف أيضًا باسم ثناء الله غفاري، ليكون زعيم لتنظيم داعش خراسان، وهي منظمة إرهابية أجنبية بموجب تصنيف الولايات المتحدة.
وصف بيان تنظيم داعش عند تعيين شهاب المهاجر بأنه قائد عسكري متمرس وواحد من "الأسود الحضرية" لداعش في كابول والذي شارك في عمليات حرب العصابات والتخطيط لهجمات انتحارية معقدة.
ولد المهاجر عام 1994 في أفغانستان وهو المسؤول عن الموافقة على كافة عمليات تنظيم داعش في جميع أنحاء أفغانستان وعن توفير التمويل لها.
وشهاب المهاجر مواطن عراقي بحسب تحليل أجرته بي بي سي نيوز ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. ويستخدم الاسم المستعار سناء الله الصادق.
عندما تأسس تنظيم داعش في أفغانستان، كان حافظ سعيد خان رئيسه ونائبه الملا عبد الرؤوف، وهو عضو سابق في طالبان. نفذت الولايات المتحدة غارات جوية قتلت الملا عبد الرؤوف في عام 2015 وحافظ سعيد خان في عام 2016.
وفي عام 2020، تم تعيين المهاجر كقائد لها وقائد عمليات تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان ليصبح العقل المدبر والشخصية الرئيسية.كما ورد أنه أول مواطن ليس أفغانيًا أو باكستانيًا يقود تنظيم داعش خراسان.
سناء الله غفاري
وبحسب المعلومات كان شهاب المهاجر سابقًا قائدًا في شبكة حقاني وعضوًا في تنظيم القاعدة قبل أن ينشق ويصبح قائدًا لتنظيم داعش في خراسان المعارض بشدة لطالبان.
بعد هجوم مطار كابول عام 2021 الذي دبره المهاجر، أعلنت حركة طالبان أنها ستتخذ كل الإجراءات الممكنة للقبض عليه.
في 21 كانون الأول 2021، أضافت لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم داعش والقاعدة التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المهاجر (تحت أحد الأسماء المستعارة له، سناء الله غفاري) إلى قائمة العقوبات.
في 22 كانون الأول 2021، اتبع مجلس الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة بإضافة المهاجر إلى قائمة العقوبات الخاصة بهم.
في 8 شباط 2022، أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى الكشف عن هوية أو مكان زعيم تنظيم داعش في أفغانستان، سناء الله غفاري، أو معلومات للقبض على المسؤولين عن هجوم وقع في آب 2021 عند مطار كابل.
وهذه المكافأة التي وعدت بتقديمها وزارة الخارجية الأميركية، تعني أيضاً كلّ شخص يقدّم معلومة تساعد في "توقيف أو إدانة" منفّذي "الهجوم الإرهابي الذي نُفّذ في 26 آب 2021 في مطار كابل" وتبنّاه تنظيم داعش-ولاية خراسان وأسفر عن نحو مئة قتيل بينهم 13 عسكرياً أميركياً. (العربية)
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