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الحصيلة ارتفعت: أعداد قتلى هجوم موسكو تلامس الـ 100.. واعتقال 11 شخصاً

Lebanon 24
23-03-2024 | 04:52
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ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن الكرملين، اليوم السبت، أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصا، في أعقاب هجوم قرب موسكو أمس الجمعة أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وقالت الوكالة إن 4 منهم ضالعون في الهجوم على نحو مباشر، ونقلت الوكالة عن الكرملين القول إن العمل جار لرصد المزيد من المتواطئين.
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من جهة أخرى، أعلنت لجنة تحقيقات روسية عن ارتفاع عدد قتلى هجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو إلى 93.

وكان ألكسندر خينشتين، العضو في مجلس النواب الروسي، قد أعلن قبل ساعات على تيليغرام، أن اثنين من المشتبه ضلوعهم في تنفيذ هجوم قرب موسكو أسفر عن سقوط قتلى ومصابين تم اعتقالهما في منطقة بريانسك الروسية بعد مطاردة بالسيارات.

وأضاف أن مشتبها بهم آخرين فروا على الأقدام إلى غابة قريبة.

ولقي ما لا يقل عن 93 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين عندما فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو ـمس الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن انفجارا ثانيا وقع داخل المبنى، كما أشارت تقارير إلى أن بعض المسلحين تحصنوا داخل المكان.

وبدأ إطلاق النار على ما يبدو خلال حفل موسيقي لفرقة (بيكنيك).

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي عبر تلغرام مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو. (سكاي نيوز)

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