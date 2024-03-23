آخر ما توصلت إليه تحقيقات هجوم موسكو.. المُشتبه بهم كان لديهم "جهات اتصال" في أوكرانيا

Advertisement

كشفت أجهزة الأمن الروسية، اليوم السبت، أن المشتبه بهم في الهجوم على صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو، أمس الجمعة، كانت لديهم "جهات اتصال" في أوكرانيا إلى حيث كانوا يعتزمون الفرار.وأوردت وكالة "تاس" للأنباء نقلا عن أجهزة الأمن الروسية قولها "بعد تنفيذ الهجوم الإرهابي، كان المجرمون يعتزمون عبور الحدود الروسية الأوكرانية وكانت لديهم جهات اتصال مناسبة على الجانب الأوكراني".وتبنى تنظيم داعش الهجوم فيما نفت أوكرانيا أي ضلوع لها.وقال جهاز الأمن الاتحادي إن الهجوم تم التخطيط له بعناية.وكان ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني قد نفى الجمعة أي صلة لكييف بالهجوم.إشعال المبنىوفي السياق، أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن المهاجمين المشتبه في تنفيذهم الهجوم، الذي أودى بحياة أكثر من 90 شخصا في قاعة حفلات في ضاحية موسكو استخدموا "أسلحة أوتوماتيكية" وأشعلوا المبنى بواسطة "سائل قابل للاشتعال".وكشف المحقّقون عبر "تلغرام" أن "الإرهابيين استخدموا سائلا قابلا للاشتعال لإضرام النار في قاعة الحفلات التي كان فيها متفجرون" وبينهم جرحى، مشيرين إلى أنهم ضبطوا "أسلحة أوتوماتيكية" استخدمت خلال الهجوم الذي تبنّاه تنظيم داعش. (سكاي نيوز)