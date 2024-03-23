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عربي-دولي
هجوم موسكو: صورة لأحد المنفذين.. وسيارة رينو استقلها المسلحون
Lebanon 24
23-03-2024
|
05:51
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أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم السبت أن 11 شخصا اعتقلوا على خلفية اقتحام مسلحين قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو.
وقالت السلطات الروسية اليوم السبت إن 93 شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم، من بينهم ثلاثة أطفال.
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وانتشرت صورة لسيارة رينو صغيرة بيضاء متضررة كان المسلحون يستخدمونها، فيما ظهر أحد الموقوفين والدماء تسيل من وجهه إضافة إلى قطعة من السلاح المستخدم.
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام حكومية روسية اليوم السبت أسطولاً من سيارات الطوارئ لا يزال متجمعاً خارج أنقاض قاعة مدينة كروكوس، وهو مركز تسوق ومكان للموسيقى يتسع لأكثر من 6000 شخص في كراسنوغورسك، على الطرف الغربي لموسكو.
وجاء هجوم أمس الجمعة بعد أيام فقط من إحكام الرئيس فلاديمير بوتين قبضته على السلطة في فوز ساحق في الانتخابات.
وكان الهجوم هو الأكثر دموية في روسيا منذ سنوات، وجاء مع دخول القتال في أوكرانيا للعام الثالث.
وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على الإنترنت مسلحين في المكان يطلقون النار على مدنيين من مسافة قريبة.
وانهار سقف المسرح، حيث تجمعت الحشود الجمعة لحضور عرض لفرقة الروك الروسية بيكنيك، في الساعات الأولى من صباح السبت، فيما أمضى رجال الإطفاء ساعات في مكافحة الحريق الذي اندلع أثناء الهجوم.
قالت وكالة تاس إن أربعة من المعتقلين متورطون بشكل مباشر في الهجوم.
وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشر على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة له، على الرغم من عدم إلقاء الكرملين ولا أجهزة الأمن الروسية المسؤولية رسميا على التنظيم بعد بشأن الهجوم. (العربية)
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