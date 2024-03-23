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عربي-دولي
الصفدي: تهديد نتنياهو بالهجوم على رفح يعدّ تحدياً للعالم
Lebanon 24
23-03-2024
|
07:08
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قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالهجوم على مدينة رفح يعدّ "تحدياً للعالم بما في ذلك الولايات المتحدة".
وأضاف الصفدي عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، أنه "لا يمكن السماح بمذبحة أخرى بحق 2.3 مليون فلسطيني يتضورون جوعا بسبب الحصار الإسرائيلي".
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وأكد أنه "على مجلس الأمن وضع حد لهذه الكارثة، ويجب أن يتم تبني قرار ولو لمجرد القول "لا للقتل الجماعي".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن إسرائيل تعتزم شن حملة عسكرية على مدينة رفح بجنوب غزة حتى من دون تأييد واشنطن.
وأضاف نتنياهو إثر لقائه بلينكن: "لا سبيل أمامنا لهزيمة حماس دون الدخول إلى رفح والقضاء على كتائبها المتبقية هناك"، مضيفا: "أخبرته أنني آمل أن أفعل ذلك بدعم من الولايات المتحدة، لكن إذا لزم الأمر، فسنفعل ذلك بمفردنا".
(روسيا اليوم)
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