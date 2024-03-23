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عربي-دولي

بالصورة.. هذا ما فعلته قناة روسية بعد "هجوم موسكو"

Lebanon 24
23-03-2024 | 07:19
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بعد الهجوم المسلح الذي تعرض له مركز "كوركوس" التجاري قرب العاصمة الروسية موسكو والذي أودى بحياة أكثر من 140 قتيلاً، عمدت قناة "روسيا اليوم" الناطقة باللغتين العربية والروسية إلى تغيير ألوانها حداداً على أرواح ضحايا الهجوم.
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وتبين من خلال الرصد أن القناة بدلت ألوانها من الأخضر لتصبح سوداء ورمادية انسجاماً مع الحادث الأليم الذي هزّ روسيا، أمس الجمعة.
 
واليوم السبت، أعلنت السلطات الروسية، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم إلى 143 قتيلا، لافتة إلى أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.
 
يذكر أن 3 أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة يحملون بنادق آلية اقتحموا قاعة للحفلات الموسيقة في مركز تسوق "كروكوس سيتي" وأطلقوا النيران على المدنيين.
 
وإثر ذلك، وقعت انفجارات لاحقة، أدت لاشتعال النيران في الطوابق العليا من المبنى ما أسفر عن تدميره بشكل شبه كامل.
 
وحسب أخر البيانات، قُتل 143 شخصاً، وأصيب أكثر من 100 آخرون، بينهم أطفال.
 
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