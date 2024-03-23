"التعاون الإسلامي" تعزي روسيا بضحايا الهجوم الإرهابي

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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف قاعة الاحتفالات "كروكوس سيتي هال" في مركز تجاري قرب العاصمة الروسية موسكو والذي أدى الى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.وقالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان لها على حسابها في منصة "إكس": "عبر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، عن خالص تعازيه لذوي الضحايا ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين".وأردف البيان: "وأكد موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي والثابت ضد الإرهاب بجميع أشكاله وضرورة مكافحته. وعبر عن تضامنه مع روسيا الاتحادية وشعبها".وأعلنت لجنة التحقيق الروسية عن ارتفاع عدد القتلى نتيجة هجوم "كروكوس" الإرهابي إلى 115 شخصا.