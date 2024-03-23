وزير سعودي يفجّر مفاجأة تخصّ جمال عبد الناصر.. شاهدوا الفيديو

كشف الشيخ جميل الحجيلان أول وزير إعلام سعودي، تفاصيل الاتصال الوحيد الذي تلقاه من الملك فيصل بعد تنحي الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر عن الحكم بعد حرب 1967.



وخلال لقاء له مع برنامج "الليوان"، قال الحجيلان: "تلقيت اتصالاً وحيداً من الملك فيصل وكان بعد تنحي الرئيس عبد الناصر، حيث خشي الملك أن يندفع الصحفيون السعوديون ويكتبون مقالات يكون فيها نوع من الشماتة".



وأضاف: "أمر الملك ألا يصدر أي شيء في الصحافة قد يفسر على أنه موقف شماتة، وقال الملك هذه المصيبة على العالم العربي كله وليست على مصر فقط".



وأكد أنه فوراً استدعى الصحفيين، والتزموا بأمر الملك، لكنهم في البداية لم يكونوا راضين، لـ"رغبتهم في التعبير عن آرائهم".



ويعتبر جميل الحجيلان أول وزير للإعلام في تاريخ المملكة العربية السعودية، بعد أن اختاره الملك الأمير فيصل بن عبدالعزيز (الملك فيصل) ليكون وزيرا لوزارة الإعلام التي تم تحويلها من مديرية عامة للإعلام إلى وزارة، وقد كان ذلك في شهر آذار 1963.



والحجيلان دبلوماسي ووزير سعودي، ولد في بريدة 1929، وتولى مناصب عديدة من أبرزها عمله وزيراً للإعلام، ثم وزيرا للصحة، وكذلك توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في الفترة ما بين عامي 1996 و2002.

قصة الاتصال الوحيد من الملك..

الشيخ جميل الحجيلان: الملك فيصل اتصل بيّ بعد تنحي "عبدالناصر" عقب حرب 1967م، وأمر ألا يصدر أي شيء في الصحافة قد يُفسّر على أنه موقف شماتة، وقال "هذه المصيبة على العالم العربي كله وليست على مصر فقط".#جميل_الحجيلان_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/r05rxuUA60 — الليوان (@almodifershow) March 22, 2024 Advertisement