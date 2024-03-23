وزير سعودي يفجّر مفاجأة تخصّ جمال عبد الناصر.. شاهدوا الفيديو

قصة الاتصال الوحيد من الملك..
الشيخ جميل الحجيلان: الملك فيصل اتصل بيّ بعد تنحي "عبدالناصر" عقب حرب 1967م، وأمر ألا يصدر أي شيء في الصحافة قد يُفسّر على أنه موقف شماتة، وقال "هذه المصيبة على العالم العربي كله وليست على مصر فقط".#جميل_الحجيلان_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/r05rxuUA60
— الليوان (@almodifershow) March 22, 2024
قصة الاتصال الوحيد من الملك..
الشيخ جميل الحجيلان: الملك فيصل اتصل بيّ بعد تنحي "عبدالناصر" عقب حرب 1967م، وأمر ألا يصدر أي شيء في الصحافة قد يُفسّر على أنه موقف شماتة، وقال "هذه المصيبة على العالم العربي كله وليست على مصر فقط".#جميل_الحجيلان_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/r05rxuUA60