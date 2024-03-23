فظائع تعرّض لها معتقلون من غزة.. ما فعله جنود إسرائيليون مروّع!

كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن ممارسات التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت الصحيفة، في تقريرها إنه بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب، تحيط سرية كثيفة بأماكن وظروف اعتقال الفلسطينيين من غزة الذين أسرهم الجيش الإسرائيلي.

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وعلى الرغم من الطلبات الملحة من المنظمات غير الحكومية المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان، فإنها لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر حتى الآن من الوصول إلى القواعد العسكرية التي يتم استجوابهم فيها بعد اعتقالهم، وذلك لعدة أسابيع في كثير من الأحيان.



ومن جهته، لم يكشف الجيش عن عددهم أو هوياتهم، ويرفض التعليق على اتهامات سوء المعاملة التي تتسرب من هذه المعسكرات. وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فقد استشهد حوالى 27 أسيراً من غزة هناك منذ السابع من تشرين الأول.



ويقع المخيم الرئيسي الذي حددته وسائل الإعلام الإسرائيلية في قاعدة "سدي تيمان"، على مسافة ليست بعيدة عن بئر السبع في صحراء النقب. وهناك مستوطنة أخرى، تقع في مستوطنة "عناتوت"، التي تؤوي بشكل خاص النساء المعتقلات وكذلك الفلسطينيين من غزة الذين كانوا في أراضي الـ48 أو الضفة الغربية صباح يوم السابع من تشرين الأول.



من جانب آخر، أعربت جيسيكا مونتيل، مديرة منظمة "هموكيد" غير الحكومية الإسرائيلية، عن "مخاوف جدية للغاية" بشأن أوضاعهم مشيرة إلى أنه "منذ بداية الحرب، وعلى عكس ما يحدث عادة، فقد رفض الجيش أن يعطينا أدنى معلومات عن هؤلاء الأسرى"، بشأن ظروف الاحتجاز. وبموجب قانون صدر سنة 2002، فإنه يُعامل الفلسطينيون في غزة باعتبارهم "مقاتلين غير شرعيين" ولا يستفيدون من نفس الضمانات التي يتمتع بها أسرى الحرب.

ومنذ السابع من تشرين الأول، يمكن احتجازهم لمدة تصل إلى 75 يومًا دون أي اتصال بالعالم الخارجي قبل عرضهم على القاضي. وبمجرد الانتهاء من هذه الخطوة، يعود المتهمون إلى السجون الإسرائيلية. أما الآخرون فتتم إعادتهم إلى قطاع غزة.



وتسلط الشهادات النادرة للفلسطينيين العائدين إلى القطاع بعد احتجازهم في قاعدة عسكرية إسرائيلية ضوءًا أكثر قسوة على المعاملة المخصصة لهم.



‌وقال باسم، وهو مدرس يبلغ من العمر 24 سنة، تم تغيير اسمه الأول بناء على طلبه، إنه تم القبض عليه في 21 كانون الأول في وقت مبكر من بعد الظهر عندما لجأ إلى مقر الهلال الأحمر في جباليا، شمال القطاع. وبعد احتجازه لمدة أسبوعين في معسكر للجيش لم يتمكن من تحديد مكانه، فقد أعاد الجيش الشاب بعد ذلك إلى معبر كرم أبو سالم. وبمجرد وصوله إلى الجانب الفلسطيني، تمت رعايته من قبل فريق الهلال الأحمر وهو الآن في رفح.



في يوم اعتقاله، أدلى باسم بشهادته عبر رسائل صوتية مسجلة ردا على أسئلة الصحيفة، حيث قال: "لقد وضعنا الجنود في شاحنة وبدأوا بضربنا بالعصي. كما أنهم قاموا بإهانتنا، ونعتنا بأبناء العاهرات وأشياء أكثر إثارة للاشمئزاز، لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات، بينما كنا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين". وبعد ساعات قليلة، تم أسر باسم وعشرات الفلسطينيين في نفس الوقت الذي فهم فيه أنهم قد تم نقلهم من غزة.



ويروي قائلا: "في تلك المرحلة، جردونا من ملابسنا وقاموا بتفتيشنا أثناء انتزاع هوياتنا. كنا في فناء فارغ، وكان الجو باردا جدًا. وفي كل مرة حاولت الجلوس يقوم أحد الجنود بضربي".



ويتابع قائلا: "في وقت لاحق، قال لي رجل: لا تخف، أنت آمن هنا. فهمت أنه كان رقيبا. سألني إذا كنت أرغب في استخدام المرحاض. وضعت الماء على وجهي، وبينما كنت أرفع قطعة القماش التي عصبت عينيّ لأنظر في المرآة، طلب مني جندي آخر أن أنزلها فورا. ثم أمرني بالركوع وأجبرني على البقاء على هذه الحال ست ساعات. وفي كل مرة حاولت فيها العثور على وضع أكثر راحة، كان يصرخ في وجهي".



وأوردت الصحيفة أنه تم نقل باسم، الذي يقول إنه لا علاقة له بـحماس، إلى مخيم آخر. حينها، أصبحت الروتينية الشاقة جزءًا من الحياة.

في حديثه، يقول باسم: "كانوا يوقظوننا كل يوم حوالي منتصف الليل ويبدأون بوضعنا في طابور قبل إطلاق العنان للكلاب ذات الكمامات علينا. ثم أخذونا إلى الفناء وأجبرونا على الركوع دون أن نتحرك. لم يكن مسموحا لنا بالتحدث، وكانت وجباتنا تقتصر على قطعة خبز". وتحدث باسم عن جلسات "تعذيب" يومية وفترات نوم تقتصر على ساعة أو ساعتين. قال: "في أحد الأيام، ربطوني إلى الحائط ثم بدأوا في ضرب خصيتي. وكل هذا ليس سوى جزء صغير مما فعلوه بي". (عربي21)



