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تركيا تعلن مقتل أعضاء من حزب العمال الكردستاني

Lebanon 24
23-03-2024 | 08:27
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قالت تركيا إنها "حيدت" 12 من أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور في منطقة متينا في شمال العراق، في إطار حملة عسكرية عبر الحدود نبهت إلى أنها قد تتوسع في الشهور المقبلة.

وتستخدم وزارة الدفاع لفظ "حيدت" على نحو شائع بمعنى قتلت.
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وذكرت، في تغريدة على حسابها بمنصة "إكس": "ستواصل قواتنا المسلحة التركية تدمير أوكار الإرهابيين بكل عزيمة وإصرار".

وقالت تركيا، في وقت سابق، إنها اقترحت هذا الشهر تشكيل "مركز عمليات مشترك" مع العراق بهدف قتال حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، حيث يتمركز.
 
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