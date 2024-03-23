منذ 25 عاماً وحتى اليوم.. قائمة بأبرز هجمات إستهدفت موسكو

شهدت روسيا، الجمعة، هجوماً في قاعة للحفلات الموسيقية بضواحي موسكو وصفته الحكومة بأنه "إرهابي".



وسبق أن استهدفت هجمات إرهابية أو مدبرة العاصمة الروسية في السنوات الـ25 الأخيرة.. فما هي أبرز تلك الهجمات؟

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تفجير شقة سكنية وسبق أن استهدفت هجمات إرهابية أو مدبرة العاصمة الروسية في السنوات الـ25 الأخيرة.. فما هي أبرز تلك الهجمات؟

أدى هجوم بمتفجرات في ساعة مبكرة من 13 أيلول 1999 على مبنى سكني من 8 طوابق في جنوب شرق موسكو إلى مقتل 118 شخصاً.



وكان ذلك أحد 5 هجمات على مبان سكنية أودت بـ293 شخصاً في المجموع خلال فترة أسبوعين في موسكو وجنوب روسيا.



واتهمت موسكو انفصاليين "إرهابيين" من جمهورية الشيشان ذات الغالبية المسلمة في شمال القوقاز، بالوقوف وراء الهجمات.



120 قتيلاً خلال احتجاز رهائن

في 23 تشرين الأول 2002 اقتحمت مجموعة من المتمردين الشيشان تضم 21 رجلاً و 19 امرأة مسرح دوبروفكا في موسكو خلال حفل موسيقي واحتجزت أكثر من 800 شخص رهائن.



انتهت أزمة احتجاز الرهائن بعد أن ضخت قوات الأمن الغاز في المسرح للسيطرة على المهاجمين قبل اقتحامه.

وقضى 130 من الرهائن، غالبيتهم جراء تنشق الغاز.



هجوم على حفل موسيقي

في 5 تموز 2003 فجرت انتحاريتان، أُعلن أنهما من الانفصاليين الشيشان، نفسيهما خلال حفل لموسيقى الروك في مطار توشينو قرب موسكو ما أدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة قرابة 50 .



وكان نحو 20 ألف شخص حضروا للاستماع لعدد من كبرى الفرق الموسيقية الروسية في مهرجان كريالا (أجنحة) السنوي.



تفجيرات في مترو

في 6 شباط 2004، فجرت مجموعة شيشانية غير معروفة قنبلة في محطة مترو مكتظة في موسكو خلال ساعات الذروة الصباحية ما أدى إلى مقتل 41 شخصاً.



هجوم على مطار

في 24 كانون الثاني 2011، هاجم انتحاري قاعة الوصول في مطار دوموديدوفو الدولي مودياً بـ37 شخصاً.

وأعلنت مجموعة "إمارة القوقاز" المسؤولية عن الهجوم. (24)