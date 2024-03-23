بوتين يعلن الحداد في موسكو ويتوعّد!

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد 24 اذار يوم حداد على ضحايا الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو، خلال كلمة توجّه فيها اليوم، إلى مواطني البلاد على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس" التجاري بضواحي موسكو، مساء أمس الجمعة، مخلفا عشرات القتلى والجرحى.هذا وأعلن بوتين إلقاء القبض على كافة منفذي هجوم كروكوس، مؤكدا "معاقبة كل المسؤولين عن هجوم كروكوس مهما كانت انتماءاتهم".كما أشار الى أن "روسيا ضاعفت الأمن لمنع وقوع أي هجمات آخر"، وأضاف: "سنقدم الدعم اللازم لأسر ضحايا هجوم المركز التجاري في ضواحي موسكو".