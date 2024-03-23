Advertisement

عربي-دولي

بوتين يعلن الحداد في موسكو ويتوعّد!

Lebanon 24
23-03-2024 | 08:28
A-
A+
Doc-P-1178316-638468028899644537.jpeg
Doc-P-1178316-638468028899644537.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد 24 اذار يوم حداد على ضحايا الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو، خلال كلمة توجّه فيها اليوم، إلى مواطني البلاد على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس" التجاري بضواحي موسكو، مساء أمس الجمعة، مخلفا عشرات القتلى والجرحى.
Advertisement

هذا وأعلن بوتين إلقاء القبض على كافة منفذي هجوم كروكوس، مؤكدا "معاقبة كل المسؤولين عن هجوم كروكوس مهما كانت انتماءاتهم".


كما أشار الى أن "روسيا ضاعفت الأمن لمنع وقوع أي هجمات آخر"، وأضاف: "سنقدم الدعم اللازم لأسر ضحايا هجوم المركز التجاري في ضواحي موسكو".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2024-03-23
11:45 | 2024-03-23
11:42 | 2024-03-23
11:33 | 2024-03-23
11:26 | 2024-03-23
11:00 | 2024-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24