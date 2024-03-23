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عربي-دولي

غوتيريش على حدود غزة: ما يحدث هو انتهاك أخلاقي

Lebanon 24
23-03-2024 | 09:21
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت إن "الفلسطينيين من أطفال ونساء ورجال يعيشون كابوسا لا ينتهي"، فيما تقترب الحرب بين اسرائيل وحركة حماس من شهرها السادس.

وأضاف غوتيريش أثناء زيارته الجانب المصري للحدود مع قطاع غزة بأنه أتى إلى مدينة رفح المصرية "حاملا أصوات الغالبية العظمى من دول العالم التي سئمت ما يحدث" في غزة، حيث "هدمت المنازل وقضت عائلات وأجيال بأكملها في ظل مجاعة تحاصر السكان".
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وطالب غوتيريش حكومة إسرائيل بـ"التزام صارم" تجاه الفلسطينيين.

وتحدث غوتيريش للصحفيين، مشيرا لطابور طويل من شاحنات المساعدات، "هنا من هذا المعبر نرى حسرة القلب وقسوة الموقف. طابور طويل من شاحنات الإغاثة المحظورة على جانب واحد من البوابات، وظل طويل من المجاعة على الناحية أخرى".

وشدد: "هذا الأمر أكثر من مجرد أمر مأساوي، إنه انتهاك أخلاقي".

وجاءت زيارة غوتيريش في الوقت الذي تهدد فيه إسرائيل بشن عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، على الحدود مع مصر، رغم مناشدات دولية للحيلولة دون القيام بمثل هذا الهجوم.
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