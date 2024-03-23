ليس "تيك توك"... دولة أوروبية تحظر تطبيقاً شهيراً

نقلت "سكاي نيوز" عن مصدر بالمحكمة العليا الإسبانية إن المحكمة أمرت بتعليق برنامج المراسلة تيليغرام في البلاد، بعد أن اشتكت شركات إعلام من أنها تسمح للمستخدمين بتحميل المحتوى الخاص بهم من دون إذن.

و اعتبارا من الإثنين سيتم تعليق استخدام تيليغرام في إسبانيا مؤقتا، بعد طلب من شركات إعلام تشمل "أتريس ميديا" و"إي.جي.إي.دي.إيه" و"ميدياست" و"تيليفونيكا".

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ووافق القاضي سانتياغو بيدراز على حظر خدمات "تيليغرام" في إسبانيا أثناء التحقيق في الادعاءات.

وقال مصدر المحكمة إن مزودي خدمات الهاتف المحمول سيكونون مسؤولين عن حجب خدمات تيليغرام.

ولم ترد شركة تيليغرام حتى الآن على طلب للتعليق. ولم يرد المتحدث باسم المحكمة العليا على طلب للتعليق.