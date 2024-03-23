Advertisement

عربي-دولي

ليس "تيك توك"... دولة أوروبية تحظر تطبيقاً شهيراً

Lebanon 24
23-03-2024 | 09:47
A-
A+
Doc-P-1178330-638468058735197524.jpg
Doc-P-1178330-638468058735197524.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت "سكاي نيوز" عن مصدر بالمحكمة العليا الإسبانية إن المحكمة أمرت بتعليق برنامج المراسلة تيليغرام في البلاد، بعد أن اشتكت شركات إعلام من أنها تسمح للمستخدمين بتحميل المحتوى الخاص بهم من دون إذن.
و اعتبارا من الإثنين سيتم تعليق استخدام تيليغرام في إسبانيا مؤقتا، بعد طلب من شركات إعلام تشمل "أتريس ميديا" و"إي.جي.إي.دي.إيه" و"ميدياست" و"تيليفونيكا".
Advertisement
ووافق القاضي سانتياغو بيدراز على حظر خدمات "تيليغرام" في إسبانيا أثناء التحقيق في الادعاءات.
 
 
وقال مصدر المحكمة إن مزودي خدمات الهاتف المحمول سيكونون مسؤولين عن حجب خدمات تيليغرام.
ولم ترد شركة تيليغرام حتى الآن على طلب للتعليق. ولم يرد المتحدث باسم المحكمة العليا على طلب للتعليق.
 

عربي-دولي

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2024-03-23
11:45 | 2024-03-23
11:42 | 2024-03-23
11:33 | 2024-03-23
11:26 | 2024-03-23
11:00 | 2024-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24