نيجيريا.. تحرير امرأة و16 تلميذاً بعد أسبوعين من الخطف

أعلن الجيش النيجيري، اليوم السبت، إنقاذه امرأة و 16 تلميذا كانوا مخطوفين في شمال غرب البلاد في منطقة تكثر فيها عمليات الخطف على نطاق واسع.

وقال الجيش إنه حرر 16 تلميذا وامرأة الخميس، وكان هؤلاء قد خطفوا في ولاية سوكوتو في التاسع من اذار.

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واشار المتحدث باسم الجيش إدوارد بوبا إلى ان "الرهائن المحررين سلموا لحكومة ولاية سوكوتو لمتابعة الإجراءات"، من دون أن يكشف أي تفاصيل على صلة بالعملية.



وكان مسلحون قد خطفوا التلامذة بعد أيام قليلة على عملية مماثلة تعرض فيها نحو 280 طفلا للاختطاف في المنطقة التي تستهدف فيها عصابات إجرامية مدارس في عمليات ترمي منها للحصول على فديات مالية.