رئيس الإمارات يصل إلى القاهرة في زيارة أخوية

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وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، إلى القاهرة في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية.وكان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.ورحب الرئيس المصري - خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق وتبادلا التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك والأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.