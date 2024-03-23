الداخلية الروسية تؤكد: المشتبه بتنفيذهم هجوم موسكو "مواطنون أجانب"

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أكدّت وزارة الداخلية الروسية اليوم أن المشتبه في تنفيذهم الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو الجمعة والذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية "مواطنون أجانب".وقالت الوزارة في بيان اوردته "فرانس برس ": "إن المشتبه فيهم الأربعة الذين أوقفوا "مواطنون أجانب" دون تحديد جنسياتهم.وكانت وسائل إعلام روسية ونائب روسي أكدا في وقت سابق أن بعض المشتبه فيهم من طاجيكستان.