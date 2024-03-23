Advertisement

عربي-دولي

حصيلة جديدة لقتلى هجوم موسكو الدامي

Lebanon 24
23-03-2024 | 11:45
A-
A+
Doc-P-1178359-638468128272758090.jpg
Doc-P-1178359-638468128272758090.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم على صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو، الجمعة، والذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، إلى 133 على الأقل، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية السبت.

وقالت اللجنة على تلغرام: "ارتفع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي هول إلى 133. عمليات البحث مستمرة".
Advertisement

وكانت اللجنة قبل ساعات قليلة، أعلنت أن حصيلة القتلى في الهجوم وصلت إلى 115 شخصا.
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2024-03-23
11:42 | 2024-03-23
11:33 | 2024-03-23
11:26 | 2024-03-23
11:00 | 2024-03-23
11:00 | 2024-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24