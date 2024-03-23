حصيلة جديدة لقتلى هجوم موسكو الدامي

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ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم على صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو، الجمعة، والذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، إلى 133 على الأقل، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية السبت.وقالت اللجنة على تلغرام: "ارتفع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي هول إلى 133. عمليات البحث مستمرة".وكانت اللجنة قبل ساعات قليلة، أعلنت أن حصيلة القتلى في الهجوم وصلت إلى 115 شخصا.