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عربي-دولي

أدى إلى مقتل العشرات.. "داعش" ينشر صورة لمنفذي الهجوم على قاعة الحفلات بموسكو

Lebanon 24
23-03-2024 | 13:00
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بعد الهجوم الدموي على مركز تجاري في العاصمة الروسية موسكو، والذي أدى لمقتل عشرات الأشخاص، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، أن "4 من مقاتليه، كانوا مسلَّحين ببنادق رشاشة ومسدّس وسكاكين وقنابل حارقة نفّذوا الهجوم على المركز".
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وقال التنظيم في بيان نشره على تليغرام: "اقتحم المقاتلون القاعة وشرع ثلاثةٌ منهم بإطلاق النار على الحشد، في حين انهمك المقاتل الرابع بإضرام النيران بواسطة قنابل حارقة".
 
لقطة من كاميرا مراقبة تظهر المهاجمين الـ4


وأشار إلى أن الهجوم "يأتي في السياق الطبيعي للحرب المشتعلة بين داعش"، ومن وصفها بـ"الدول المحاربة للإسلام"، على ما جاء في بيان التنظيم المتطرف والذي نقلته وكالة أعماق التابعة له.

ونشرت الوكالة على تطبيق تليغرام صورة اليوم، للمهاجمين الأربعة الذين نفذوا الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو.
 
صورة المهاجمين الأربعة التي نشرها داعش


وأعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، أنها ألقت القبض على 11 منهم أربعة يشتبه في أنهم مسلحون لهم صلة بالهجوم. (العربية)
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