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عربي-دولي

أميركا تدين هجوم موسكو "المروّع": نقف متضامنين مع شعب روسيا في حزنه

Lebanon 24
23-03-2024 | 13:17
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دانت الولايات المتحدة الأميركية بشدة "الهجوم الذي شنه مسلحون بالقرب من موسكو أمس الجمعة، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 143 شخصاً وإصابة عشرات آخرين.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم السبت في بيان: "نرسل خالص تعازينا لأسر وأحباء القتلى وجميع المتضررين من هذه الجريمة البشعة".
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وأضاف: "ندين الإرهاب بجميع أشكاله ونقف متضامنين مع شعب روسيا في حزنه على الخسائر في الأرواح الناجمة عن هذا الحدث المروع". 

وكان البيت الأبيض قدم تعازيه بالحادث، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، الجمعة، "نبدي تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم المروع".

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة حذرت السلطات الروسية في وقت سابق هذا الشهر، من "هجوم إرهابي مخطط له"، يُحتمل أن يستهدف "تجمعات كبيرة" في موسكو.

وقُتل العديد من الأشخاص في إطلاق نار أعقبه حريق ضخم في قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو حيث دخل عدد من المسلحين، بحسب السلطات الروسية التي نددت بـ "هجوم إرهابي دام".

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي أن أربعة من عناصره "كانوا مسلحين ببنادق رشاشة ومسدس وسكاكين وقنابل حارقة نفذوا هجوما في مركز تجاري في موسكو".

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية في وقت سابق توقيف 11 شخصا، بينهم المهاجمون الأربعة الذي نفذوا الهجوم، في منطقة بريانسك الواقعة على الحدود مع أوكرانيا وبيلاروس. 
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