هجوم على سفينة بالقرب من ميناء يمني

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، عن تعرض سفينة إلى هجوم قبالة ميناء المخا اليمني.

وقالت الهيئة عبر منصة "إكس": "تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغا، عن حادث وقع على بعد 23 ميلاً بحريًا شرق المخا باليمن"، مشيرة إلى أن السفينة أصيبت بمقذوف، وقد نجح الطاقم في إخماد حريق جراء المقذوف"، مؤكدة أن "السفينة والطاقم بخير".

Advertisement

وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلن الحوثيون، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.