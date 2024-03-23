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عربي-دولي

"داعش" اختطفوا واغتصبوا أطفالا بعمر الـ 4.. هذا ما كشفته ناجية من التنظيم!

Lebanon 24
23-03-2024 | 14:05
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تحدثت الناجية الإيزيدية سعاد حميد، التي كانت إحدى سبايا تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، عن كيف اختطف واغتصب عناصر "داعش" أطفالا في عمر الرابعة والتاسعة، وكيف فرقوها عن شقيقتها.
ووصفت الناجية سعاد في مقابلة حصرية مع العربية والحدث، حالة الخوف التي عاشتها ومن معها حين ألقى عناصر داعش القبض عليهم، مشيرة إلى أنها قضت مع شقيقتها أسبوعين في قبضة الدواعش.
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وتحدثت الناجية بتأثر عن ما عاشته وقتها، وقالت إن أحد الدواعش يدعى " أبو محمد"، جاء وخطف بنات عمها مع باقي البنات، ومن وقتها لم ترَ أختها.

كما تحدثت عن بعض كواليس معاملة زوجات زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي للسبايا الإيزيديات، لافتة إلى أن زوجات قادة داعش كن يتنافسن لبيع السبايا بأعلى سعر.

إلى ذلك كشفت الناجية الإيزيدية، أن أحد قيادي التنظيم باعها لعمها، حيث اضطرت عائلتها لدفع مبلغ 40 ألف دولار لكي تستطيع هي وشقيقها العودة لأحضان أسرتهما.

وأثارت سلسلة المقابلات الخاصة التي أجرتها قناتا "العربية" و"الحدث" مع زوجتي زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وابنته، غضب الناجيات الإيزيديات اللواتي كن رهينة للبغدادي، وبعض قيادات التنظيم بسبب إنكار نساء البغدادي لتعذيب السبايا وادعائهن أنهن كن يتلقين معاملة حسنة، حيث روين أنهن كن يعاملن بقسوة وتعرضن للاغتصاب.

يشار إلى أن زعيم التنظيم الإرهابي الذي سيطر على مساحات شاسعة في العراق وسوريا عام 2014، معلناً "خلافته" المزعومة حينها، وفارضاً قوانينه المتطرفة، كان قتل في 2019، بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية خاصة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. (العربية)
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