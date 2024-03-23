مأساة كبيرة.. مقتل ملكة جمال في هجوم موسكو (صور)

قتلت الفائزة بلقب "ملكة جمال تفير 2001" إيكاترينا نوفوسيلوفا، في هجوم مسلح على قاعة "كروكوس سيتي هول" في منطقة كراسنوغورسك الواقعة في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.



ونشرت وزارة الطوارئ الروسية في وقت سابق، قائمة أولية بأسماء القتلى في الهجوم الإرهابي، وتحتوي على 13 اسما، بينها إيكاترينا نوفوسيلوفا.

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وأكدت أولغا دارغيفيتش، المديرة السابقة لوكالة عارضات الأزياء "شارم"، والتي كانت منظمة المسابقة في عام 2001 مقتلها، وقالت: "نعم هذا ما حدث بالفعل، إنها مأساة كبيرة".



وأضافت: "لقد كتبت إلى والدة كاتيا عندما ظهرت الأنباء في الصحف، وسألتها عن الأمر وهل كل شيء على ما يرام مع كاتيا؟ لقد كتبت لي كلمتين فقط مفادها أن كاتيا قتلت". وأكدت أولغا دارغيفيتش، المديرة السابقة لوكالة عارضات الأزياء "شارم"، والتي كانت منظمة المسابقة في عام 2001 مقتلها، وقالت: "نعم هذا ما حدث بالفعل، إنها مأساة كبيرة".وأضافت: "لقد كتبت إلى والدة كاتيا عندما ظهرت الأنباء في الصحف، وسألتها عن الأمر وهل كل شيء على ما يرام مع كاتيا؟ لقد كتبت لي كلمتين فقط مفادها أن كاتيا قتلت".