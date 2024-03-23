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عربي-دولي

مأساة كبيرة.. مقتل ملكة جمال في هجوم موسكو (صور)

Lebanon 24
23-03-2024 | 15:21
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قتلت الفائزة بلقب "ملكة جمال تفير 2001" إيكاترينا نوفوسيلوفا، في هجوم مسلح على قاعة "كروكوس سيتي هول" في منطقة كراسنوغورسك الواقعة في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

ونشرت وزارة الطوارئ الروسية في وقت سابق، قائمة أولية بأسماء القتلى في الهجوم الإرهابي، وتحتوي على 13 اسما، بينها إيكاترينا نوفوسيلوفا.
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مقتل


وأكدت أولغا دارغيفيتش، المديرة السابقة لوكالة عارضات الأزياء "شارم"، والتي كانت منظمة المسابقة في عام 2001 مقتلها، وقالت: "نعم هذا ما حدث بالفعل، إنها مأساة كبيرة".

وأضافت: "لقد كتبت إلى والدة كاتيا عندما ظهرت الأنباء في الصحف، وسألتها عن الأمر وهل كل شيء على ما يرام مع كاتيا؟ لقد كتبت لي كلمتين فقط مفادها أن كاتيا قتلت".
 
مقتل


وتابعت: "لديها طفلان جميلان، صبي وفتاة. إنها فتاة ذكية جدا ولطيفة جدا... لقد صُدمنا، وما زلنا لا نستطيع تصديق حدوث مثل هذه المأساة".

وهاجم 4 رجال مدججين بالأسلحة مساء أمس الجمعة، مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو، وأطلقوا النار بشكل جنوني على المدنيين المتواجدين هناك وأشعلوا النار في المركز مما تسبب بمقتل وجرح المئات. (روسيا اليوم)
 
مقتل

عربي-دولي

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