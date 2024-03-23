ارتفاع مستمر بعدد المصابين جراء هجوم كروكوس الإرهابي

أعلنت وزارة الصحة الروسية، ارتفاع عدد الجرحى جراء هجوم كروكوس الإرهابي الذي وقع مساء الجمعة، المتواجدين في المؤسسات الطبية في مقاطعة موسكو ومدينة موسكو، إلى 140 شخصا.



وقالت إنه قد خرج ثلاثة جرحى من المستشفيات القريبة من موسكو، لكن لا يزال 105 أشخاص يتلقون العلاج داخل المستشفى، ويخضع 31 آخرون للعلاج في عيادات خارجية.

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وهاجم 4 رجال مدججين بالأسلحة مساء أمس الجمعة مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو، وأطلقوا النار بشكل جنوني على المدنيين المتواجدين هناك وأشعلوا النار في المركز.



وكانت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أفادت في وقت سابق اليوم السبت، بأنه تم اعتقال 11 شخصا على خلفية هجوم "كروكوس"، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.



وتم اعتقال الإرهابيين الأربعة في مقاطعة بريانسك الروسية، لدى محاولتهم الهروب باتجاه الحدود الأوكرانية. (روسيا اليوم)