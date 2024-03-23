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عربي-دولي

عن المفاوضات الجارية في الدوحة مع إسرائيل.. هذا ما كشفه مسؤول في حماس

Lebanon 24
23-03-2024 | 16:58
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أعلن قيادي في حركة حماس اليوم السبت، أن المواقف "متباعدة جدا في مفاوضات الهدنة الجارية عبر وسطاء في الدوحة"، متهما إسرائيل بتعمد "تعطيلها ونسفها".

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس، إن إسرائيل رفضت وقف إطلاق النار وعودة النازحين وإدخال المساعدات بلا قيود.
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وتتوسط كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، بهدف التوصل لوقف لإطلاق النار وإطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في إسرائيل.

واندلعت الحرب في قطاع غزة في 7 تشرين الأول، نتيجة هجوم غير مسبوق شنه مسلحو حماس من قطاع غزة على جنوب إسرائيل أودى بما لا يقل عن 1160 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب أرقام إسرائيلية رسمية.

وردا على ذلك، تواصل إسرائيل شن عملية عسكرية أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 32 ألف شخص في غزة معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.

ودفعت الحرب 2,2 مليون شخص إلى شفير المجاعة وثلاثة أرباع السكان في القطاع المدمر إلى النزوح، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. (الحرة)
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