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عربي-دولي

لا يعرف اللغة الروسية.. ماذا قال المنفذ الرابع لهجوم موسكو؟

Lebanon 24
23-03-2024 | 17:30
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اعترف المنفذ الرابع لهجوم موسكو الإرهابي، الذي عرّف عن نفسه على أنه محمد صبير فايزوف، بتسلّمه وثائق الإقامة في روسيا في المطار مباشرة من أشخاص لا يعرفهم.

وقد تم استجواب حمد صبير فايزوف الذي يبلغ من العمر 19 عاما في المتسشفى، وهو لا يعرف اللغة الروسية، لذلك تمت الاستعانة بمترجم.
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وقال إنه تلقى وثائق الإقامة في روسيا في المطار مباشرة بعد وصوله من أشخاص لا يعرفهم.

وهاجم 4 رجال مدججين بالأسلحة مساء أمس الجمعة، مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو، وأطلقوا النار بشكل جنوني على المدنيين المتواجدين هناك، وأشعلوا النار في المركز مما تسبب بمقتل وجرح المئات.
 
 
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي أن أربعة من عناصره "كانوا مسلحين ببنادق رشاشة ومسدس وسكاكين وقنابل حارقة نفذوا هجوما في مركز تجاري في موسكو".

وكانت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أفادت في وقت سابق اليوم السبت، بأنه تم اعتقال 11 شخصا على خلفية هجوم "كروكوس"، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.
 
وتم اعتقال الإرهابيين الأربعة في مقاطعة بريانسك الروسية، لدى محاولتهم الهروب باتجاه الحدود الأوكرانية. (روسيا اليوم)
 
 
 
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