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عربي-دولي

بشأن مفاوضات هدنة غزة.. مقترح أميركي يتعلّق بالسجناء والرهائن هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
23-03-2024 | 17:55
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كشف مسؤول إسرائيلي مطلع على المحادثات التي تستضيفها قطر يوم السبت، أن الولايات المتحدة الأميركية قدمت "مقترحا يقرب" وجهات النظر فيما يتعلق بعدد السجناء الفلسطينيين الذين يتعين على إسرائيل إطلاق سراحهم، مقابل كل رهينة تفرج عنها حركة حماس خلال هدنة جديدة محتملة في غزة.
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ويزور وفد إسرائيلي برئاسة رئيس جهاز المخابرات الموساد دافيد برنياع، الدوحة، لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس فيما يقدم مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز المساعدة للوسطاء من مسؤولي قطر ومصر.

ونقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته قوله إنه "خلال المفاوضات، ظهرت فجوات كبيرة بشأن مسألة نسبة السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة".

وأضاف "طرحت الولايات المتحدة على الطاولة اقتراحا لتقريب وجهات النظر، وردت عليه إسرائيل بشكل إيجابي لكن حماس لم ترد بعد".

ولم يقدم المسؤول أي تفاصيل بشأن الاقتراح الأميركي.
 
وقد قالت الأطراف المعنية في السابق إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن إسرائيل ستعلق هجومها على غزة لمدة ستة أسابيع وستستعيد 40 من130 رهينة لا تزال تحتجزهم حماس بعد هجوم عبر الحدود في السابع من تشرين الأول الذي أدى إلى نشوب الحرب. (سكاي نيوز)
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