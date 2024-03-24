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حزب سويسري يعيّن مزارعا زعيما له

Lebanon 24
24-03-2024 | 00:05
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عيّن حزب "يو دي سي" السويسري اليميني المتطرف، أكبر قوة سياسية في البلاد، السبت المُزارع مارسيل ديتلينغ زعيما جديدا له، وهو مؤيّد لخط متشدد في ملفي الهجرة وحق اللجوء.

 وانتُخب ديتلينغ، المرشح الوحيد، بالإجماع زعيما للحزب في اجتماع للمندوبين في لانغنثال شمالي سويسرا.

 وكان هذا النائب (43 عاما) الذي يمثّل كانتون شفيتس مديرا لحملة الحزب الذي هيمن إلى حد كبير على الانتخابات البرلمانية السويسرية في تشرين الأول الماضي.

 وقال ديتلينغ بعد تعيينه "سنواصل مستقبلا الدفاع عن حريتنا واستقلالنا ولن نسمح لحكّام أجانب بأن يُضايقونا".

وأضاف "في سويسرا، الشعب هو الذي يحكم وليس البيروقراطيون".

( سكاي نيوز)
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