في رسالة تعزية إلى بوتين.. كيم يدين هجوم "كروكوس" الإرهابي

بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون رسالة تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" بضواحي موسكو، مؤكدا تضامنه مع الشعب الروسي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية في بيونغ يانغ إن كيم أعرب في رسالته عن "عميق تعازيه وتعاطفه" مع بوتين والشعب الروسي وذوي قتلى وجرحى الهجوم.

Advertisement

وشدد كيم على موقف حكومة كوريا الشمالية الثابت في معارضة كافة أشكال الإرهاب، معربا عن ثقته في أن روسيا "ستتمكن من استعادة استقرارها وأمنها في أقرب وقت".

وقال: "لا شيء يمكن أن يبرر الإرهاب الشنيع الذي يهدد الحياة الإنسانية. شعبنا يعتبر حزن ومعاناة الشعب الروسي الصديق بمثابة آلامه ويعرب عن دعمه القوي وتضامنه مع جهودكم الرامية إلى تعزيز الوحدة والاستقرار الاجتماعي والسياسي، فضلا عن حماية أمن البلاد وحقوقها السيادية".

وهاجم 4 رجال مدججين بالأسلحة مساء الجمعة مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو وأطلقوا النار بشكل جنوني على المدنيين المتواجدين هناك وأشعلوا النار في المركز مما تسبب بمقتل وجرح المئات.

وكانت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أفادت السبت، بأنه تم اعتقال 11 شخصا على خلفية هجوم "كروكوس"، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم. (RT)