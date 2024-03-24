"سنتكوم" تؤكد اندلاع حريق في سفينة بالبحر الأحمر

أكدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، السبت، استهداف سفينة بصواريخ باليستية مضادة للسفن، مضيفة أن القوات الأميركية اشتبكت مع ست طائرات مسيرة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر، تمكنت من تدمير خمس منها.

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وقالت "سنتكوم" في بيانها عبر إكس: "منذ الساعة 2:50 إلى 4:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء) في 23 اذار، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن في البحر الأحمر بالقرب من ناقلة النفط 'M/V Huang Pu'، وهي ناقلة نفط ترفع علم بنما وتمتلكها الصين وتديرها الصين".

وأضافت أنه في "الساعة 4:25 مساء (بتوقيت صنعاء)، تم الكشف عن صاروخ باليستي خامس أطلق باتجاه السفينة 'M/V Huang Pu'".

ونوهت القيادة الأميركية إلى أن السفينة أصدرت نداء استغاثة لكنها لم تطلب المساعدة، مشيرة إلى أنها تعرضت "لأضرار طفيفة، وتم إخماد حريق على متنها في غضون 30 دقيقة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، واستأنفت السفينة مسارها. هاجم الحوثيون السفينة 'MV Huang' على الرغم من إعلانهم سابقا أنهم لن يهاجموا السفن الصينية".

وذكرت أنه "بين الساعة 6:50 و9:50 صباحا (بتوقيت صنعاء)، اشتبكت القوات الأميركية، بما في ذلك السفينة يو إس إس كارني 'DDG 64'، مع ست طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين فوق جنوب البحر الأحمر. وتحطمت خمس منها في البحر الأحمر، وحلقت واحدة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

واختتمت "سنتكوم" بيانها بالقول: "وتقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وسلامة للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية". (الحرة)