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"القسام" تعلن وفاة أسير إسرائيلي بغزة بسبب نقص الدواء والغذاء

Lebanon 24
24-03-2024 | 01:30
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أعلنت كتائب القسام، وفاة الأسير الإسرائيلي ييجـﭫ بوخطاﭪ (34 عاما) نتيجة نقص الدواء والغذاء.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في منشور عبر "تلغرام": "كنا قد حذرنا سابقا من أن أسرى العدو يعانون ذات الظروف التي يعانيها شعبنا من الجوع والحرمان، ويعانون من نقص الغذاء والدواء، وأن المرض بات يهدد حياة عدد منهم".

 وأضاف: "نعلن وفاة الأسير الصهيوني "ييجـﭫ بوخطاﭪ" "יגב בוכשטב" 34 عاما نتيجة نقص الدواء والغذاء".

 وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنه لا يزال لدى كتائب القسام في غزة 134 أسيرا إسرائيليا.

 وتقدر تل أبيب عدد الأسرى الأحياء لدى حماس بـ 40 شخصا فقط، ولهذا السبب تصر على الحصول على قائمة بأسماء الأحياء.

 وكان الإعلام العبري، تحدث أمس السبت عن أن الوفد الإسرائيلي في الدوحة وافق على التسوية التي اقترحها الجانب الأمريكي بشأن عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، في إطار جولة جديدة من المحادثات بشأن غزة التي استؤنفت أمس في العاصمة القطرية بمشاركة ممثلين عن الوسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر.

 وأشارت قناة "إسرائيل 24" إلى أن الوفد الإسرائيلي في انتظار رد من حركة حماس بهذا الصدد.

( روسيا اليوم)
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