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عربي-دولي

عند الفجر.. غارات جوية روسية على كييف ولفيف

Lebanon 24
24-03-2024 | 01:45
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شنّت القوّات الروسيّة غارات جوّية، فجر الأحد، على كييف ومنطقة لفيف في غرب أوكرانيا، وفق مسؤولين محلّيين.

 وكتب رئيس بلديّة كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام "انفجارات في العاصمة. الدفاع الجوّي يعمل. لا تغادروا الملاجئ".

 من جهته، أفاد حاكم منطقة لفيف ماكسيم كوزيتسكي بوقوع هجمات صاروخيّة في ستراي في جنوب مدينة لفيف.

وقال الجيش إنّه تمّ إصدار تحذير من غارات جوّية في كلّ أنحاء أوكرانيا.

وقالت القيادة التشغيليّة للقوات المسلّحة البولنديّة من جهتها إنّها "راقبت خلال الليل نشاطا مكثّفا للطيران البعيد المدى للاتّحاد الروسي" على صلة بالهجمات في أوكرانيا.

 وأضافت في بيان "كلّ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجال الجوّي البولندي قد تمّ تفعيلها، والقيادة التشغيليّة للقوات المسلّحة البولنديّة تراقب الوضع باستمرار".

( سكاي نيوز)

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