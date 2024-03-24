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عربي-دولي

بالفيديو: سيول عارمة وطقس قاس تتعرض له العاصمة السعودية

Lebanon 24
24-03-2024 | 01:50
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شهدت العاصمة السعودية أمطارا رعدية غزيرة وتقلبات جوية على مدار اليومين الماضيين، وحذر الدفاع المدني المواطنين من طقس المملكة السيئ اليوم الأحد.
وأظهر مقطع فيديو انجراف سيارة في سيول وادي ماوان الدلم جنوب الرياض مساء أمس السبت، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.


وأصاب تساقط البرد مختلف مناطق الرياض، وأثر تغير الطقس والحالة المطرية المستمرة بشكل ملحوظ على الرحلات الجوية، ما دعا مطار الملك خالد الدولي لإبلاغ المسافرين بالتواصل مع خطوط الطيران للتأكد من حالة الرحلة قبل توجههم إلى المطار.
 
 
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وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، نجران، جازان.


وحذر الدفاع المدني السعودي المواطنين من طقس المملكة العربية السعودية السيئ اليوم الأحد، مشددا على ضرورة اتباع تعليمات الأمن والسلامة التي يضعها الدفاع المدني في جميع وسائل الإعلام والسوشيال ميديا. (RT)

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