حصيلة جديدة لضحايا هجوم كروكوس الإرهابي

أصدرت وزارة الطوارئ الروسية بيانا اليوم أكد مقتل 133 وإصابة 152 شخصا في هجوم كروكوس الإرهابي بضواحي موسكو، منوها بمواصلة عمليات رفع الأنقاض بعد الحريق.

Advertisement

وجاء بيان الطوارئ الروسية نقلا عن البيانات المحدثة الصادرة عن مقرها في مقاطعة موسكو، وقال: "نتيجة الهجوم الإرهابي، أصيب 285 شخصا (بينهم 8 أطفال)، توفي منهم 133 شخصا (بينهم 3 أطفال)".وكانت وزارة الصحة الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن 147 إصابة نتيجة هجوم كروكوس الإرهابي.إلى ذلك، يواصل رجال الإنقاذ في وزارة الطوارئ إزالة الأنقاض في مكان الهجوم، وتم تجميع 91 مترا مكعبا من الأنقاض المفككة وفي الليل انضمت المعدات الثقيلة إلى أعمال الترحيل. (RT)