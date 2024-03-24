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عربي-دولي

لوحوا بسكين ووثقوا قتل المحتفلين... داعش ينشر لحظات هجوم موسكو الدامي (فيديو)

Lebanon 24
24-03-2024 | 02:25
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نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، عادة ما يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي، شريط فيديو صوّره على ما يبدو مُنفّذو الهجوم داخل قاعة للحفلات الموسيقيّة قرب العاصمة الروسيّة موسكو، وفق ما أفاد موقع "سايت" المتخصّص في رصد المواقع المتشددة.
ويُظهر الفيديو البالغة مدّته دقيقة و31 ثانية عددا من الأفراد الذين بدت وجوههم غير واضحة وأصواتهم مُشوّشة، وهم يمسكون بنادق هجوميّة وسكاكين، داخل ما بدا أنّه بهو قاعة الحفلات الموسيقيّة "كروكوس سيتي هول" في كراسنوغورسك في شمال غرب العاصمة الروسيّة.
وبينما كان المهاجمون يُطلقون رشقات ناريّة عدّة، شوهِد عدد من الجثث أرضا، وأمكن رؤية حريق يندلع في الخلفيّة.

 
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وظهر شريط الفيديو هذا على حساب في تلغرام قال موقع "سايت" إنّه يعود لوكالة "أعماق" التابعة لداعش.
وأسفر الهجوم الذي أعلن التنظيم الإرهابي مسؤوليّته عنه مساء الجمعة، عن مقتل 133 شخصا على الأقلّ. وهذا هو الهجوم الأكثر دمويّة الذي يتبنّاه داعش على الأراضي الأوروبّية.
 
ووفقا للكرملين، أوقف 11 شخصا، بيهم 4 يُشتبه في أنهم منفّذو الهجوم.
وتعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت "معاقبة" المسؤولين عن الهجوم، مؤكدا أنّ المهاجمين أوقِفوا وهم في طريقهم إلى أوكرانيا، من دون الإشارة إلى إعلان داعش مسؤوليّته عن هذا الاعتداء. (سكاي نيوز)
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