الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في عملية الشفاء وعدد قتلاه الإجمالي بلغ 595

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، مقتل جندي في صفوفه خلال عملياته العسكرية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، مشيرا إلى أن عدد قتلاه الإجمالي بلغ 595 منذ 7 تشرين الأول.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرقيب ليئور رافيف، 21 عاما، مقاتل في الكتيبة 932 لواء ناحال، من مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب، قتل خلال العمليات العسكرية بمجمع الشفاء شمال القطاع أمس السبت.

ووصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية المناورة العسكرية البري في قطاع غزة في 27 تشرين الأول 2023، إلى 252.

ولفت الجيش عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن "إجمالي ضحايا حوادث العمليات في قطاع غزة" في صفوفه، أي من قتلهم الجيش عن طريق الخطأ، بلغ 39 بينهم 20 جنديا تم إطلاق النار عليهم بشكل مباشر.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن عدد الجرحى في صفوفه منذ بداية الحرب بلغ 3,127 بينهم 488 إصابة صعبة.

( روسيا اليوم)