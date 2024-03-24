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اليونان.. شيوعيون يوقفون قطارا يحمل دبابات أميركية ويجبروه على العودة

Lebanon 24
24-03-2024 | 03:20
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أفاد الموقع الإخباري للحزب الشيوعي اليوناني 902.gr، بأن أعضاء الحزب ومنظمته الشبابية أوقفوا قطارا يحمل دبابات أمريكية من ميناء ألكسندروبوليس إلى بلغاريا وأجبروه على العودة.

 وقال الموقع: "أغلق أعضاء الحزب الشيوعي اليوناني ومنظمته الشبابية، الطريق أمام القطار في محطة سكة حديد ألكسندروبوليس. ووقفوا أمام القطار حاملين لافتات وأعلام وأجبروا القطار على التوقف. وطالبوا بإعادته إلى الوراء وبخروج القتلة من قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من الكسندروبوليس والمنطقة بأكملها".

ووفقا للموقع، تكللت الفعالية بالنجاح، واضطر القطار للعودة إلى نقطة انطلاقه.

 وذكر الموقع، أن المتظاهرين رددوا هتافات وشعارات وطنية مثل "عندما لا ينحني الشعب، حتى القطارات تعود إلى الوراء"، وطالبوا بوقف مشاركة اليونان في حروب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

 وأعلن الشيوعيون أن ألكسندروبوليس هو ميناء للشعوب، وأدانوا تحويل المدينة إلى قاعدة ضخمة لحلف الناتو.

وأدان المتظاهرون، الحكومة اليونانية لنقلها أنظمة الأسلحة اللازمة للدفاع عن البلاد إلى نظام فلاديمير زيلينسكي الرجعي في أوكرانيا.

( روسيا اليوم)
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