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"صيد ثمين" للجيش الاسرائيلي في مجمع الشفاء

Lebanon 24
24-03-2024 | 03:40
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم، بأن الجيش تمكن من اعتقال فلسطيني وصفه بـ«الصيد الثمين» خلال عمليته في «مجمع الشفاء الطبي» شمال قطاع غزة.

 وأضافت الهيئة: «كان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) يبحثان عن هذا الشخص لفترة طويلة جداً، وذلك بسبب علاقاته والمعلومات القيمة التي يمتلكها».

 ونقلت عن مصدر أمني قوله: «تم القبض عليه واستجوابه من قبل (الشاباك). ومن المتوقع أن تلقي المعلومات التي بحوزته الضوء على عدة قضايا مهمة، ويمكن أن تؤدي إلى تقدم في العمليات التي ينفذها الجيش في غزة».

وقال الجيش الإسرائيلي أمس إنه قتل 170 شخصاً، واعتقل 800 آخرين في منطقة «مجمع الشفاء الطبي» بقطاع غزة، معلناً أيضاً مقتل جندي، أمس (السبت)، خلال العملية المستمرة هناك.

( الشرق الأوسط)
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